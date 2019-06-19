РПЦ выступила против оснащения видеокамерами помещений храмов и монастырей

Русская православная церковь (РПЦ) выступила против инициативы об осмотрах и оснащении видеокамерами всех помещений храмов и монастырей. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии Ксения Чернега.

Предложение по установке камер выдвинул Национальный антитеррористический комитет (НАК). Согласно документу, антитеррористические требования должны применяться к любым зданиям и помещениям, где совершаются богослужения, паломничество и другие религиозные мероприятия.

«Речь должна идти не о любых помещениях, а только о тех, в которых проводят массовые богослужения и собрания, массовое паломничество и присутствует неопределенный круг лиц», — цитирует Чернегу Агентство городских новостей «Москва».

Она добавила, что РПЦ и НАК договорились, что аппаратура должны устанавливаться «с учетом внутренних установлений религиозных образований», то есть не в тех местах храма, где идет исповедь, расположены алтарь или жертвенник.

Предварительно, итоговую версию постановления по данному вопросу правительство РФ примет до конца года.

Напомним, ранее в РПЦ разъяснили, как должен жить священник.