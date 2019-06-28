Встреча Путина и Трампа продлилась 1,5 часа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа продлилась 1 час 20 минут.

Беседа состоялась в рамках саммита G20 в японском городе Осака в пятницу, 28 июня. Российско-американские переговоры начались в 14:03 по местному времени. Стороны обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Также Путин и Трамп отметили, что намерены улучшить отношения между странами в интересах государств и всего мира, уточнили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы США.