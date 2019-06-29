Минздрав Башкирии назвал районы с самой высокой смертностью от рака

Шесть муниципалитетов Башкирии оказались самыми неблагоприятными по раку. Об этом рассказали в республиканском Минздраве.

Специалисты ведомства учитывали показатели смертности от онкологических заболеваний за последние 10 лет.

Лидером оказался Шаранский район с показателем в 249,7 человека на 100 тысяч населения. Далее идут Стерлибашевский — 243,8, Бижбулякский — 228,5, Белебеевский — 215,1, Ермекеевский — 215 и Гафурийский — 211,5.

В среднем по Башкирии от рака умирает 178,6 человека на каждые 100 тысяч населения, передает UfaTime.ru со ссылкой на министерство.

Наиболее распространенным видом онкологии в регионе является рак легких, рак желудка и рак молочной железы.

Напомним, в России создали первый таргетный препарат для лечения рака желудка.