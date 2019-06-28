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Российские волейболисты обыграли команду Австралии в матче Лиги наций

14:36, 28.06.2019
Российские волейболисты обыграли команду Австралии в матче Лиги наций
Фото: скриншот vk.com

Мужская сборная России обыграла команду Австралии в 13-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.

Игра состоялась в австралийском Брисбене и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3 (20:25; 15:25; 18:25).

Таким образом, после 13 игр россияне набрали 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Первое и второе место занимают сборные Бразилии и Ирана, которые имеют по 30 очков.

В следующем матче российские волейболисты сыграют с командой Аргентины. Игра состоится завтра, 29 июня.

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила команде Бразилии.

СпортВолейбол
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