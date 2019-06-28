Российские волейболисты обыграли команду Австралии в матче Лиги наций
Мужская сборная России обыграла команду Австралии в 13-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.
Игра состоялась в австралийском Брисбене и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3 (20:25; 15:25; 18:25).
Таким образом, после 13 игр россияне набрали 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Первое и второе место занимают сборные Бразилии и Ирана, которые имеют по 30 очков.
В следующем матче российские волейболисты сыграют с командой Аргентины. Игра состоится завтра, 29 июня.
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила команде Бразилии.СпортВолейбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым