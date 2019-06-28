Во Франции температура впервые достигла +45,9°С

Синоптики зафиксировали во Франции рекордную всю историю наблюдений в стране температуру воздуха.

Так, в коммуне Галларг-ле-Монтюё в департаменте Гар на юге Франции столбики термометров поднялись до отметки +45,9°С, сообщает BFMTV.

До рекорд абсолютной жары был поставлен 12 августа 2003 года. Тогда столбик термометра поднялся до 44,1°С в городах Сен-Кристоль-ле-Ал и Конкейрак.

Ранее официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН Клэр Нюллис выразила мнение, что сейчас Земля переживает самый жаркий пятилетний период — с 2015 по 2019 год — за всю историю наблюдений.