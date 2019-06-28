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СМИ: в Москве курьеры «Почты России» потеряли пакеты с картами Сбербанка

21:46, 28.06.2019
СМИ: в Москве курьеры «Почты России» потеряли пакеты с картами Сбербанка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Курьеры «Почты России» потеряли в московском парке пакеты с картами Сбербанка при доставке их в офис кредитной организации.

«В настоящее время все карты изъяты и находятся в банке. Сбербанк и «Почта России» проводят служебное расследование инцидента», — приводит слова собеседника в банке «РИА Новости».

Он уточнил, что банковские карты не были активированы и в отсутствии пин-кодов представляли из себя просто пластик.

В то же время в «Почте России» сообщили, что найденные пакеты с картами Сбербанка были похищены из автомобиля курьерской службы.

Происшествия
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