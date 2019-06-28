На завтра у Путина запланированы встречи с Эрдоганом, Меркель и Синдзо Абэ

Завтра, 29 июня, в рамках второго дня саммита G20 в японском городе Осаке президент России Владимир Путин ожидаемо проведет несколько встреч с иностранными лидерами.

Так, день начнется с двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Далее Путин может провести переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

После окончания мероприятий саммита должна состояться встреча президента России с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишет ТАСС.

Напомним, что сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продлилась 1 час 20 минут.