В Татарстане может появиться новый праздник — День садовода

Депутат Госсовета Республики Татарстан Валерий Власов выступил с инициативой учредить в республике новый праздник — «День садовода». Свое предложение он озвучил на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.



По словам Валерия Власова, новый праздник можно было бы отмечать в первую субботу сентября. Депутат отметил, что в республике почти миллион татарстанцев считают себя садоводами и огородниками и практически каждая третья семья горожан имеет то или иное отношение к садоводству.



Комитет поддержал инициативу Власова и принял решение рекомендовать Государственному совету рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании парламента, передает пресс-служба Госсовета РТ.



Ранее в Союзе садоводов Татарстана подсчитали, что дачная реформа — 2019 обойдется татарстанским объединениям садоводов от 40 тыс. до 160 тыс. рублей.

