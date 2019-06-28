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В Татарстане может появиться новый праздник — День садовода

17:35, 28.06.2019 1
В Татарстане может появиться новый праздник — День садовода
Фото: mil.ru

Депутат Госсовета Республики Татарстан Валерий Власов выступил с инициативой учредить в республике новый праздник — «День садовода». Свое предложение он озвучил на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

По словам Валерия Власова, новый праздник можно было бы отмечать в первую субботу сентября. Депутат отметил, что в республике почти миллион татарстанцев считают себя садоводами и огородниками и практически каждая третья семья горожан имеет то или иное отношение к садоводству.

Комитет поддержал инициативу Власова и принял решение рекомендовать Государственному совету рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании парламента, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее в Союзе садоводов Татарстана подсчитали, что дачная реформа — 2019 обойдется татарстанским объединениям садоводов от 40 тыс. до 160 тыс. рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:15
    Отличное предложение! Одновременно надо ещё поднять земельный налог, плату за проезд туда и обратно ( обратно- больше, т.к. с грузом- урожаем едут), увеличить плату за воду и электроэнергию, запретить печки и костры, этажность домиков ( хотя это уже есть), свободную продажу своего урожая,.. В принципе, всё это уже есть- поэтому я бросил свой прекрасный участок ещё 5 лет назад.
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