В Союзе садоводов Татарстана подсчитали, во что обойдется дачникам реформа

Фото: Инна Серова

От 40 тыс. до 160 тыс. рублей обойдется татарстанским объединениям садоводов дачная реформа — 2019. Об этом сообщил на пресс-конференции фракции КПРФ в Госсовете республики председатель правления Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин.

Приведение документации садоводческих товариществ в соответствие с новыми правилами требует получения большого количества справок, эпидемиологических заключений, планов БТИ, паспорта на отходы и т. д. — и все это потребует денежных средств. Более обременителен это процесс для садоводческих товариществ с многолетней историей, так как некоторые документы ими изначально не получались, поскольку не требовались в соответствии с действовавшим тогда законодательством.

Ранее «Реальное время» писало о новом законе о ведении садоводства, вступившем в силу 1 января 2019 года.