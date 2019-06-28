Губернатор Пензенской области ввел в регионе режим ЧС из-за почвенной засухи

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел на территории всего региона режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов от почвенной засухи.

Согласно распоряжению губернатора области, режим ЧС вводится на территории региона с 27 июня. В документе также сказано, что посевы погибли единовременно «на площади более 100 га».

Министерству сельского хозяйства Пензенской области поручено разработать дорожную карту по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.



Напомним, что в начале мая президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ввел в Татарстане режим ЧС из-за гибели озимых. В июне президент РТ подписал распоряжение об отмене режима ЧС.

