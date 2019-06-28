Продажи новой линейки кетчупов «Махеевъ» составили более 2 миллионов пачек

Фото: предоставлено компанией «Эссен Продакшн АГ»

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» вывела в марте на рынок три новых вида кетчупа с акцентом на европейский рынок — это «Острый», «Гриль» и «Горчичный». На настоящий момент уже произведено и реализовано более 2 млн упаковок. Успешность выведенных на рынок новинок подтверждают продажи: с момента старта продано более 600 тонн продукции только за 3 месяца.

«Махеевъ» — самый популярный бренд среди российских семей, покупающих кетчуп*. С 2015 года, когда в портфеле компании было всего 16 видов соуса, линейка выросла в 2 раза, и сейчас их 32. Объем реализации кетчупов также вырос в 2 раза: с 21,1 тыс. тонн в 2015 г. до 40,7 тыс. тонн в 2018 г. В прошлом году в категории «Кетчуп» торговой марке «Махеевъ» удалось опередить Heinz, что официально зафиксировано компанией GFK в результате исследования на территории России. Аналитики компании прогнозируют, что производство томатной группы в 2019 году превысит 60 тыс. тонн. Во многом это связано с расширением ассортимента и введением новых позиций, которые ориентированы на зарубежные рынки. На настоящий момент продажи новых позиций «Острый», «Гриль», «Горчичный» составляют более 3% от доли продаж томатной группы.

Выпуск новой линейки кетчупов перед шашлычным сезоном — продуманное решение. Сейчас лидирует тренд на потребление азиатских соусов, но тем не менее пищевое поведение людей остается устойчивым. Кетчуп, как и 10 лет назад, по-прежнему самый популярный соус к шашлыку, барбекю, стейку и другим видам пищевой продукции. Особенно в разгар шашлычного сезона, майские праздники и на протяжении всего лета. Технологи компании «Эссен Продакшн АГ» отмечают, что правильно подобранный соус — это 50% удачного шашлыка.

АО «Эссен Продакшн АГ» существенно расширило свое присутствие и в странах зарубежья. К началу 2019 года марка «Махеевъ» представлена в 36 странах. Доля экспорта составляет более 15%. Освоение новых сегментов соусного рынка позволили ТМ «Махеевъ» завоевать лидирующие позиции среди крупных производителей кетчупа.

Российское потребление кетчупа не так сильно отличается от среднего показателя в Западной Европе и мире. На настоящий момент потребление кетчупа в России остается одним из самых высоких в мире — 1,7 кг в год на человека. Кетчуп — самый популярный соус среди россиян: он пользуется спросом более чем у 70% населения в повседневной жизни. Согласно проведенному исследованию, современные жители поколения Y (поколение Миллениума, поколение Next, «сетевое» поколение, эхо-бумеры) и Z (англ. Generation Z) не боятся экспериментировать со вкусами, охотно пробуют новинки. За последние годы существенно возрос интерес к европейской паназиатской кухне. Это в свою очередь мотивирует производителей искать новые решения для удовлетворения вкуса потребителя. Так в ассортименте ТМ «Махеевъ» появились соусы «Кисло-сладкий», «Терияки» и другие.

В ближайшей перспективе ассортимент российской соусной полки по-прежнему будет отставать от европейской, в то же время он активно пополняется. Все крупные игроки рынка стремятся пополнять ассортимент, следуя трендам и сезонности. Новинки, пополнившие продуктовый портфель АО «Эссен Продакшн АГ», показали, что российский потребитель готов к направлению «Фьюжн» в соусах. «Фьюжн» предполагает, что потребителям теперь не нужно мешать кетчуп и горчицу вручную, как делают многие. Ширина российской соусной полки выросла за последнее время почти в два раза.

Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ»: «Идея существенно расширить российскую полку за счет новых соусов очень часто рождается в обычных бытовых ситуациях. Я не отрицаю важность исследования движения рынка, особенно западных стран, которые опережают нас. Часто мы привозим идеи новых продуктов из поездок за границу. Как-то в России в ресторане я попробовал уникальный соус, попросил рецепт. Оказалось, что это два соуса «Махеевъ», смешанные в одной посуде. Сейчас мы выпускаем уже готовый «Кетчуп Горчичный»

*(по данным ООО «ГФК-Русь»).

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