Радий Хабиров призвал прекратить «внутриэлитные конфликты» ради будущего Башкирии

Фото: Тимур Рахматуллин

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил у общественности республики поддержки для реализации многих важных проектов. Выступая на V Всемирном курултае башкир, он попросил перестать конфликтовать друг с другом ради процветания региона, передает корреспондент «Реального времени».

«Давайте прекратим все эти надуманные внутриэлитные конфликты, — обратился он к делегатам форума. — Наши мудрые предки, представляющие разные роды, на народных сходах (йыйынах) договаривались для решения самых важных вопросов. Так и всем нам надо объединиться ради будущего нашей республики».

По его словам, поддержку республиканским проектам должен оказать Всемирный курултай башкир. ВКБ должен стать инициативным штабом башкирского народа, объединяющим все созидательные силы.

Напомним, сегодня в Уфе работа Всемирного курултая башкир началась с потасовки. Мероприятия в рамках форума продолжатся завтра у подножия шихана Торатау.