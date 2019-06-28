Прибыль Ак Барс Банка за 5 месяцев выросла на 1,4 млрд рублей

Ак Барс Банк в январе — мае 2019 года получил чистую прибыль в размере 2,54 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 1,44 млрд рублей (+130%).

Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», за май банк заработал более 630 млн рулей.

Напомним, что на годовом собрании акционеров банка президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству банка увеличить годовую прибыль до 5 млрд рублей. Для этого он рекомендовал сократить издержки.