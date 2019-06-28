Новости экономики

14:29 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Прибыль Ак Барс Банка за 5 месяцев выросла на 1,4 млрд рублей

14:00, 28.06.2019
Прибыль Ак Барс Банка за 5 месяцев выросла на 1,4 млрд рублей
Фото: tatarstan.ru

Ак Барс Банк в январе — мае 2019 года получил чистую прибыль в размере 2,54 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 1,44 млрд рублей (+130%).

Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», за май банк заработал более 630 млн рулей.

Напомним, что на годовом собрании акционеров банка президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству банка увеличить годовую прибыль до 5 млрд рублей. Для этого он рекомендовал сократить издержки.

ЭкономикаБанкиАналитика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров