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В новом учебном году школьники Татарстана станут сдавать культурные нормативы

11:40, 28.06.2019 3
В новом учебном году школьники Татарстана станут сдавать культурные нормативы
Фото: pixabay.com

Татарстан — один из восьми российских регионов, где с 1 сентября 2019 года школьники станут сдавать культурные нормативы.

Кроме республики, в пилотный проект попали республика Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области. Участие школьников в программе будет добровольным. Проект нацелен на то, чтобы привлечь внимание учащихся к культуре России, сообщается в официальном сообществе Республики Татарстан «ВКонтакте».

С 2014 года в Казани существует проект «Культурный дневник первоклассника».

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:57
    за что еще заставят отчитываться детей?
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  • Анонимно 12:07
    надоели уже этими всякими уроками.. кому это надо???? почему детей мучают???? в школе должны быть предметы физика химия биология математика черчение и все. остальные добровольно. даде русский язык и литература
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  • Анонимно 12:52
    Какие культурные нормативы еще сдавать? Хватит уж нагружать детей! Культуру надо прививать, заинтересовывать детей, устраивать бесплатные экскурсии в музеи, походы в театры, на концерты... Сдавать-то зачем? Чтобы вызвать отвращение?
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