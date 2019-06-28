В новом учебном году школьники Татарстана станут сдавать культурные нормативы

Татарстан — один из восьми российских регионов, где с 1 сентября 2019 года школьники станут сдавать культурные нормативы.

Кроме республики, в пилотный проект попали республика Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области. Участие школьников в программе будет добровольным. Проект нацелен на то, чтобы привлечь внимание учащихся к культуре России, сообщается в официальном сообществе Республики Татарстан «ВКонтакте».

С 2014 года в Казани существует проект «Культурный дневник первоклассника».

