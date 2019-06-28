Синоптики прогнозируют аномальную жару в Башкирии

В ближайшие выходные на территории Башкирии ожидается резкое повышение температуры воздуха.

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 29 июня, в регионе пройдут дожди, ливни и град. Вероятны грозы и шквалистое усиление ветра. Столбик термометра днем поднимется от +24°С до 28°С.

В воскресенье, 30 июня, ночью будет от +15°С до 20°С, днем потеплеет до +31°С. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, уточнили в башкирском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в южных и юго-восточных районах температура воздуха поднимется до +34°С.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидаются дожди, гроза и до +22°С.