Песков уточнил, как прошла краткая беседа Трампа и Путина перед саммитом G20

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время краткого общения «на ногах» не обсуждали никаких вопросов, они только поприветствовали друг друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На церемонию фотографирования Путин и Трамп зашли вместе, живо общаясь, сообщает «РИА Новости».

На 8.00 мск у них запланирована двусторонняя встреча, ожидается, что она продлится час. Стороны планируют обсудить вопросы стратегической стабильности.

Напомним, заседание лидеров стран Группы двадцати (G20) стартовало в пятницу, 28 июня, в японском городе Осака.

Саммит продлится два дня. В ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, вопросы окружающей среды, тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий.

