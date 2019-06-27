«Рубин» обыграл «Мордовию» со счетом 4:1

Казанский «Рубин» обыграл «Мордовию» в товарищеском матче.

Игра прошла на клубной базе казанцев и закончилась со счетом 4:1. В составе «Рубина» дубль оформил Артур Сагитов, еще по одному голу забили Павел Могилевец и Вячеслав Подберезкин.

Ранее сообщалось, что на втором сборе казанцы проведут сразу четыре контрольных матча.

27 июня. База ФК «Рубин». Рубин — Мордовия (Саранск).

30 июня. База ФК «Рубин». Рубин — Нижний Новгород.

5 июля. База ФК «Рубин». Рубин — Тамбов.

9 июля. ВЭБ Арена. ЦСКА (Москва) — Рубин.