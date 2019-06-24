На втором сборе «Рубин» сыграет три контрольных матча в Казани и один — в Москве
Футболисты казанского «Рубина» после двух дней отдыха собрались на своей клубной базе 23 июня, чтобы продолжить подготовку к сезону 2019/20.
На втором сборе казанцы проведут сразу четыре контрольных матча:
27 июня. База ФК «Рубин». Рубин — Мордовия (Саранск)
30 июня. База ФК «Рубин». Рубин — Нижний Новгород
5 июля. База ФК «Рубин». Рубин — Тамбов
9 июля. ВЭБ Арена. ЦСКА (Москва) — Рубин
О времени начала матчей будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба «Рубина».
Напомним, что ранее казанский клуб проиграл нижнекамскому «Нефтехимику». Контрольный матч прошел в столице Татарстана и завершился со счетом 1:2. Игра стала первой для Романа Шаронова на посту и. о. главного тренера «Рубина».
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