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На втором сборе «Рубин» сыграет три контрольных матча в Казани и один — в Москве

16:50, 24.06.2019
На втором сборе «Рубин» сыграет три контрольных матча в Казани и один — в Москве
Фото: rubin-kazan.ru

Футболисты казанского «Рубина» после двух дней отдыха собрались на своей клубной базе 23 июня, чтобы продолжить подготовку к сезону 2019/20.

На втором сборе казанцы проведут сразу четыре контрольных матча:

27 июня. База ФК «Рубин». Рубин — Мордовия (Саранск)
30 июня. База ФК «Рубин». Рубин — Нижний Новгород
5 июля. База ФК «Рубин». Рубин — Тамбов
9 июля. ВЭБ Арена. ЦСКА (Москва) — Рубин

О времени начала матчей будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба «Рубина».

Напомним, что ранее казанский клуб проиграл нижнекамскому «Нефтехимику». Контрольный матч прошел в столице Татарстана и завершился со счетом 1:2. Игра стала первой для Романа Шаронова на посту и. о. главного тренера «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
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