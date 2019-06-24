На втором сборе «Рубин» сыграет три контрольных матча в Казани и один — в Москве

Футболисты казанского «Рубина» после двух дней отдыха собрались на своей клубной базе 23 июня, чтобы продолжить подготовку к сезону 2019/20.

На втором сборе казанцы проведут сразу четыре контрольных матча:

27 июня. База ФК «Рубин». Рубин — Мордовия (Саранск)

30 июня. База ФК «Рубин». Рубин — Нижний Новгород

5 июля. База ФК «Рубин». Рубин — Тамбов

9 июля. ВЭБ Арена. ЦСКА (Москва) — Рубин

О времени начала матчей будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба «Рубина».



Напомним, что ранее казанский клуб проиграл нижнекамскому «Нефтехимику». Контрольный матч прошел в столице Татарстана и завершился со счетом 1:2. Игра стала первой для Романа Шаронова на посту и. о. главного тренера «Рубина».

