Зять Ельцина Валентин Юмашев вошел в совет директоров МТС

Акционеры ПАО «МТС» на годовом собрании приняли решение включить в состав совета директоров советника президента РФ Валентина Юмашева, зампредседателя совета директоров АФК «Система» Феликса Евтушенкова и выходца из PWC Антониу Антониоса Теодосиуса.

Они заменили в совете бывшего топ-менеджера АФК «Система» Рона Зоммера (с 2009 года являлся председателем совета директоров МТС), Стэнли Миллера (входил в совет с 2010 года) и Вольфганга Шюсселя (с 2018 года), пишет «Интерфакс».

Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин назначил Юмашева своим советником на общественных началах.



Юмашев — зять экс-президента России Бориса Ельцина. В 1996 году после победы Ельцина на выборах он стал его советником по вопросам взаимодействия со СМИ. В 1997 году Валентин Юмашев был назначен руководителем администрации президента, а в конце 1998 года его освободили от этой должности.