В Минэкономразвития РФ рассказали о планах контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития России нашло новый механизм борьбы с теневой экономикой. Для этого чиновники намерены контролировать расходы физлиц.

«Мы предполагаем предложить рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», — заявила директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Бэлла Панина на конференции «Налоги 2019».

Она подчеркнула, что контроль расходов граждан является «трепетной темой», передает «РИА Новости». Однако при этом в министерстве понимают, что мониторинг соотношения доходов и расходов позволит выявить теневые доходы.

В середине 2016 года сообщалось, что в Минфине и Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждается идея контроля за крупными расходами населения. Целью введения такого контроля тогда называли борьбу с серыми зарплатами.

Ранее Минфин РФ предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов.

