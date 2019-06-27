В России могут продлить срок привлечения чиновников к дисциплинарной ответственности

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате к принятию в первом чтении законопроект, согласно которому можно будет продлить шестимесячный срок для привлечения государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности.

Сейчас антикоррупционные проверки проводятся в течение полугода со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения и трех лет со дня его совершения.

По словам председателя комитета Василия Пискарева, после начала антикоррупционной проверки проштрафившиеся чиновники часто уходят на больничный или в отпуск, чтобы избежать ответственности.

В новом законопроекте предлагается убрать период отпуска и больничного из срока привлечения госслужащих к такой ответственности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.