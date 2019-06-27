Ак Барс Банк занял третье место в категории банков для сервисных компаний в исследовании Markswebb

В основу исследования аналитической компании Markswebb во втором квартале 2019 года вошли тарифы банков для малого бизнеса. В категории для сервисных компаний добавился новый пункт «снятие наличных в размере 200 000 рублей в месяц». Ак Барс Банк (ПАО) занял лидирующую позицию благодаря пакету услуг «Торговый», по условиям которого за выдачу наличных взимается 1%.



Тариф «Торговый» разработан для предприятий торгово-сервисной сфере. Начисление процентов по тарифу осуществляется по диапазону: от 100 до 100 000 рублей — 5% годовых, свыше 100 000 рублей — 0,1% годовых. Стоимость РКО от 2250 до 2500 рублей ежемесячно.

Также Markswebb отметил как привлекательный тариф Ак Барс Банка «Простой», предназначенный для начинающих предпринимателей и клиентов с минимальной активностью.

Всего в исследовании участвовали 22 российских банка. В ходе исследования фиксировались все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

Агентство Markswebb специализируется на исследованиях, аудите и консалтинге в области развития эффективных интернет-продуктов. Ключевым направлением деятельности агентства является консалтинг и аналитика для электронных финансовых сервисов, интернет-магазинов и онлайн-медиа.

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