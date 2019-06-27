В Башкирии к раздельной продаже молока готовы только крупные торговые сети

В Башкирии начались проверки готовности магазинов к раздельной продаже молока. Общественники заявляют, что крупные торговые сети уже начали расставлять молоко и молочную продукцию.

«Но небольших магазинов процедура еще не коснулась, так как многие руководители коммерческих организаций не знают о новых правилах», — приводит РБК слова руководителя проекта «Народный контроль» Гульнур Кульсариной.

С 1 июля вступит в силу постановление, которое обязывает магазины раздельно размещать молоко и продукцию с заменителем молочного жира.

Замминистра сельского хозяйства Башкирии Юрий Лысов считает, что нововведение заставит покупателя задуматься о составе приобретаемых продуктов. Он убежден, эти правила предоставят возможность малым предпринимателям наладить сбыт продукции.