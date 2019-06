В Лондоне экстренно сел лайнер Air India из-за «угрозы взрыва»

Самолет авиакомпании Air India, летевший из Мумбая (Индия) в Нью-Джерси (США), совершил вынужденную посадку в Лондоне. По предварительным данным, причиной послужило сообщение о бомбе на борту.

Такую причину назвали в самой авиакомпании, передает CNN.

Однако похоже, что сообщение оказалось ложным. Лондонский аэропорт уже сообщил об открытии взлетной полосы и принес извинения за вынужденные задержки.

#UPDATE Our runway has now re-opened and is fully operational following a precautionary landing of Air India flight.

We are sorry for any disruption caused by the incident and would like to thank you for your patience.