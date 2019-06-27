Инвестор предпринял рейдерский захват в ЖК «Миллениум Сити»

Попытку рейдерского захвата предприняла группа инвесторов в ЖК «Миллениум Сити» (застройщик «Маг-Строй» из ГК «Свей», — прим. ред.). Об этом «Реальному времени» сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ. Накануне на собрании обманутые дольщики проблемного дома приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива (ЖСК). В долгострое выкуплены практически все квартиры и часть коммерческих помещений. В этом году за достройку объекта взялась СК «Бриз» на условиях передачи застройщику компенсационного земельного участка. Но в мае компания Андрея Белякова была вынуждена остановить стройку.

«Основной причиной стало то, что группа инвесторов, купивших квартиры в данном доме, пыталась осуществить рейдерский захват квартир, успех которого привел бы к большим финансовым потерям для текущего подрядчика. Данные события стали предпосылкой создания ЖСК. Кроме того, причиной создания ЖСК стали имеющиеся активы в виде офисных помещений, находящихся в данном доме. Реализация данных помещений позволит использовать вырученные денежные средства для финансирования мероприятий по завершению строительства проблемных объектов Республики Татарстан», — сообщили «Реальному времени» в Фонде поддержки дольщиков РТ.



Помимо перечисленных причин стимулом для создания ЖСК в ФПП РТ назвали возможность использования ускоренной процедуры передачи квартир дольщикам после завершения строительства многоквартирного дома. Участникам кооператива не потребуется обращаться в суд для признания за ними квартир.