Акционеры АО «ТАИФ» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года

Акционерное общество «ТАИФ» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2018 года. Чистая прибыль по результатам года в размере 106 млрд рублей останется нераспределенной, вопрос ее распределения будет рассмотрен позднее. Такое решение сегодня принято на очередном годовом Общем собрании акционеров АО «ТАИФ».

Как ранее сообщало «Реальное время», сальдированный доход Группы компаний ТАИФ в 2018 году, согласно годовому обзору, достиг 878,4 млрд рублей, это почти на 28% выше результата 2017-го.

В сальдированном финансовом результате Татарстана доля ГК ТАИФ достигла 27%. Показатель EBITDA к 2017 году увеличился на 35 млрд и составил около 144 млрд рублей.

