Forbes составил рейтинг лучших вузов России, в списке — четыре из Казани

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС занял первое место в рейтинге лучших вузов России по версии журнала Forbes.

Издание оценивало вузы по десяти метрикам, которые сгруппированы по трем показателям, каждому из которых присваивается максимальное количество баллов — качество образования, востребованность выпускников и фактор Forbes, то есть элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве выпускников.

Суммарный результат занявшего первое место МИСиС составил 54,11 балла. На втором месте МГИМО (52,24), на третьем — Московский физико-технический институт (52,01).

Среди вузов Татарстана Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 23-ю строчку (43,88), на 55-м месте — Казанский государственный медицинский университет Минздрава России (39,99), на 63-м месте — Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ (39,49), на 75-м — Казанский национальный исследовательский технологический университет (38,77).

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России.