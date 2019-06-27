Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

В администрации президента Украины Владимира Зеленского высказали идею о переносе столицы из Киева в другой город. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Парламентарий негативно отнесся к данному предложению, подчеркнув, что шутки рано или поздно должны заканчиваться.

«Заявление о переносе столицы Украины — это официальное заявление партии Зеленского. Кривой Рог там насторожился, еще другие города. Люди добрые, я не против устраивать из страны «95 квартал», но что мы кушать в конце этого будем?» — сказал Рабинович телеканалу «112 Украина».

Все происходящее на Украине депутат назвал анекдотом.

Напомним, вчера Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.