Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей. Указы об увольнении были опубликованы на сайте главы государства.



Временно исполняющими обязанности глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей стали Ярослав Лагута, Игорь Тимошенко и Тарас Высоцкий соответственно. Все они ранее были заместителями глав соответствующих администраций.



Ранее СМИ сообщили, что главы всех областных государственных администраций Украины могут синхронно подать в отставку. 11 июня Зеленский уволил 15 из 24 руководителей областных администраций.

