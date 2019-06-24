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Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей

16:57, 24.06.2019
Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей. Указы об увольнении были опубликованы на сайте главы государства.

Временно исполняющими обязанности глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей стали Ярослав Лагута, Игорь Тимошенко и Тарас Высоцкий соответственно. Все они ранее были заместителями глав соответствующих администраций.

Ранее СМИ сообщили, что главы всех областных государственных администраций Украины могут синхронно подать в отставку. 11 июня Зеленский уволил 15 из 24 руководителей областных администраций.

ОбществоВласть
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