Эксперты сообщили, что чаще всего мэры получают повышение или подвергаются уголовному преследованию

Комитет гражданских инициатив (КГИ), основанный главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным, представил доклад «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» о судьбах глав российских муниципальных образований с 2008 по 2019 год.

Была изучена ротация мэров в 109 крупнейших городах России. За 10 лет на постах мэров побывали 359 человек. Из них 263 покинули свои посты к моменту исследования.

Чаще всего бывшие мэры переходят на региональный уровень (55 человек), подвергаются уголовному преследованию (39), «пропадают с радаров» (37), уходят в бизнес (32) и т. д., пишет РБК со ссылкой на доклад.

Также авторы документа указывают, что уровень образования мэров из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на этот пост допускаются крайне редко.

