Украина запретила импорт из России автомобилей, автобусов, кормов для животных и удобрений

Правительство Украины запретило с 1 августа ввозить на территорию страны ряд товаров из России.

В список попали легковые автомобили, автобусы, тракторы, цемент, удобрения корма для животных, спички, фанера, трубы, стальная посуда.

«Решение принято в ответ на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяющиеся государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности», — говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Ранее правительство России временно разрешило ввоз с территории Украины ряд товаров, подпавших под запрет 29 декабря, в качестве ответа на санкции.