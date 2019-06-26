В Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме

В Вене произошел мощный взрыв, в результате которого четыре человека получили тяжелые ранения. Еще у нескольких человек зафиксированы легкие повреждения.



Инцидент произошел на улице Прессгассе около 16:30 по местному времени (17:30 по московскому времени). В результате взрыва в здании обрушились несколько этажей, в соседних зданиях взрывной волной выбило стекла.



Полицейские оцепили район взрыва. На месте работают спецслужбы, идет эвакуация жителей.



По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа, сообщили в полиции Вены.



Ранее в Казахстане в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь погибли три человека. За медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 были госпитализированы с различными ранениями.

