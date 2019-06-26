Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до трех человек

Количество погибших в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь в Казахстане увеличилось до трех человек. Об этом заявил представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов.

Всего за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 были госпитализированы с различными ранениями.

В настоящее время саперы продолжают работы по очистке от неразорвавшихся боеприпасов территории города, войсковой части, железнодорожной станции и путей, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что жителей казахстанского Арыся эвакуируют в близлежащие города из-за взрывов на складе боеприпасов. Объявлен режим ЧС. Сейсмологи после ЧП зафиксировали несколько подземных толчков.

