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Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до трех человек

08:45, 26.06.2019
Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до трех человек
Фото: pixabay.com

Количество погибших в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь в Казахстане увеличилось до трех человек. Об этом заявил представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов.

Всего за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 были госпитализированы с различными ранениями.

В настоящее время саперы продолжают работы по очистке от неразорвавшихся боеприпасов территории города, войсковой части, железнодорожной станции и путей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жителей казахстанского Арыся эвакуируют в близлежащие города из-за взрывов на складе боеприпасов. Объявлен режим ЧС. Сейсмологи после ЧП зафиксировали несколько подземных толчков.

Происшествия
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