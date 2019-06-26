Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы

Таганский суд Москвы арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре столицы.



Сабанов в суде частично признал вину, заявив, что имущество брал у трех потерпевших, но не отравлял их.



В материалах суда сказано, что по месту жительства у Сабанова в ходе обыска обнаружены медицинские препараты, порошок и жидкость, в составе которых обнаружены нейролептики феназепам и трамадол, передает «РИА Новости».



Вчера в Москве задержали 26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении. Он предлагал

жертвам выпить напиток, а после того как им становилось плохо — грабил. Всего полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших.

