В МВД сообщили о росте числа пострадавших от «московского отравителя»

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, а после того как им становилось плохо — грабил. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек», цитирует Волк «РИА Новости».

Ранее в Москве задержали 26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении.

В МВД сообщали, что трое пострадавших от его действий обратились в полицию. По месту проживания подозреваемого нашли три пакетика с порошкообразным веществами. После проведения экспертизы выяснилось, что вещества оказались лекарственными средствами, такими как феназепам, клозапин и трамадол.

