ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку к проекту резолюции о полномочиях российской делегации, которой предлагалось их не подтверждать.

Корректировка была внесена на рассмотрение ассамблеи представителями делегации Украины и ряда других стран, передает ТАСС.

В результате ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия делегации России.



Ранее стало известно, что за возвращение России в ПАСЕ проголосовали более 20 государств. Среди тех, кто единогласно поддержал РФ, — Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.