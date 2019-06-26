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ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме

19:06, 26.06.2019
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме
Фото: wikipedia.org

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку к проекту резолюции о полномочиях российской делегации, которой предлагалось их не подтверждать.

Корректировка была внесена на рассмотрение ассамблеи представителями делегации Украины и ряда других стран, передает ТАСС.

В результате ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия делегации России.

Ранее стало известно, что за возвращение России в ПАСЕ проголосовали более 20 государств. Среди тех, кто единогласно поддержал РФ, — Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

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