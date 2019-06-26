Более 20 стран поддержали возвращение России в ПАСЕ

За возвращение России в ПАСЕ проголосовали более 20 государств. Это следует из статистики голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.



Единогласно против участия России в июньской сессии выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились, следует из статистики, представленной RT.



Ранее Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.

