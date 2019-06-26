Башкирия и Татарстан оказались среди лидеров по числу жалоб на медицинские услуги по ОМС

Башкирия заняла первое место в России по количеству обращений пациентов, связанных с оказанием услуг поликлиник и больниц по обязательному медстрахованию (ОМС). Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

По его словам, число жалоб в страховые медицинские организации в Башкирии с января по июнь 2019 года составило 3215. Второе место заняла Москва с результатом 3160 жалоб за аналогичный период.

Татарстан также оказался среди регионов, в которых зафиксировано наибольшее число жалоб на медицинские услуги по ОМС. За первую половину 2019 года в страховые компании Татарстана поступило 1802 жалобы.

«Хотел бы сказать, что не стоит говорить так, будто большая цифра говорит о большом количестве проблем. Это говорит об активности граждан», — приводит слова Кузнецова ИА «Татар-информ».



Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что почти 95% объема современной медицинской помощи входит в ОМС, то есть бесплатно предоставляется россиянам, которые застрахованы в системе обязательного медицинского страхования.

