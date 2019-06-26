Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы в новой версии КоАП был прописан пункт о конфискации машин у водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения. Об этом он заявил на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.
Также премьер-министр РФ отметил, что следует учесть право владельца подавать регрессный иск к человеку, из-за действий которого ее конфисковали.
Напомним, что в марте депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил конфисковывать в пользу государства автомобили у водителей, которых повторно поймали в состоянии алкогольного опьянения в течение года. Позже МВД предложило законодательно закрепить возможность конфисковывать у автомобилистов машины за пьяное вождение.
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