Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы в новой версии КоАП был прописан пункт о конфискации машин у водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения. Об этом он заявил на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.



Также премьер-министр РФ отметил, что следует учесть право владельца подавать регрессный иск к человеку, из-за действий которого ее конфисковали.



Напомним, что в марте депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил конфисковывать в пользу государства автомобили у водителей, которых повторно поймали в состоянии алкогольного опьянения в течение года. Позже МВД предложило законодательно закрепить возможность конфисковывать у автомобилистов машины за пьяное вождение.

