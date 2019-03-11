Депутат Госдумы РФ предложил забирать машины у пьяных водителей в пользу государства

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил конфисковывать в пользу государства автомобили у водителей, которых повторно поймали в состоянии алкогольного опьянения в течение года.

Иванов на своей странице в Facebook обратил внимание, что такая мера уже действует в соседней Белоруссии.

Он подчеркнул, что ГИБДД Свердловской области за праздничные дни выявила 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 51 один водитель попался повторно.



По его словам, такие граждане не боятся разорительных штрафов, лишения прав, уголовного наказания.

Депутат считает, что, в отличие от Белоруссии, изымать следует только те авто, которые находятся в собственности нарушителя, чтобы не страдали близкие и сторонние люди.

Иванов также напомнил, что год назад подобный законопроект Госдума отклонила.

Ранее стало известно, что МВД России и Минздрав будут обмениваться информацией о водителях, которым по состоянию здоровья нельзя управлять автомобилем. Под эту категорию подпадают лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией.