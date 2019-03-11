Депутат Госдумы РФ предложил забирать машины у пьяных водителей в пользу государства
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил конфисковывать в пользу государства автомобили у водителей, которых повторно поймали в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Иванов на своей странице в Facebook обратил внимание, что такая мера уже действует в соседней Белоруссии.
Он подчеркнул, что ГИБДД Свердловской области за праздничные дни выявила 360 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 51 один водитель попался повторно.
По его словам, такие граждане не боятся разорительных штрафов, лишения прав, уголовного наказания.
Депутат считает, что, в отличие от Белоруссии, изымать следует только те авто, которые находятся в собственности нарушителя, чтобы не страдали близкие и сторонние люди.
Иванов также напомнил, что год назад подобный законопроект Госдума отклонила.
Ранее стало известно, что МВД России и Минздрав будут обмениваться информацией о водителях, которым по состоянию здоровья нельзя управлять автомобилем. Под эту категорию подпадают лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией.ОбществоВласть
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А если в результате изымания будет приченен мат ущерб третим лицам - отправлять валить лес, пока долги не погасят на свежем воздухе.