Прокуратура Магадана согласовала уголовное дело о надписи «Город отстой»

Вандалам, исправившим указатель на выезде из Магадана, грозит до 3 лет колонии. Областная прокуратура согласовала возбуждение уголовного дела по статье УК РФ «Вандализм».

В апреле были задержаны 18-летний подросток и 30-летняя женщина, исправившие надпись «Город золотой» на «Город отстой».

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города. Максимальный срок, который предусмотрен за данное преступление, — лишение свободы до 3 лет», — заявила помощник прокурора Магадана Дарья Яковлева каналу «Колыма плюс».

Напомним, что на выезде из Магадана несколько лет был установлен баннер с надписью «Счастливого пути». Однако к юбилею города в этом году его сменили на «Город золотой». Вандалы закрасили на указателе несколько букв и подписали снизу счастливого пути. В соцсетях стали писать, что горожане привыкли к старой надписи и недовольны ее изменением. После исправления баннера неизвестные вновь закрасили несколько букв, но на этот раз так, чтобы получилась надпись «Город отстой».