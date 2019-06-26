Жириновский предложил сократить число регионов и переименовать Санкт-Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область — с Санкт-Петербургом, а также сократить общее количество регионов.



«Надо, может быть, регионы как-то объединить... Много 85 (регионов), 40 губерний по пять миллионов — легче управлять. Москва и область, что это за субъект? Это один субъект», — сказал Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог.



Также Жириновский сообщил, что Санкт-Петербург нужно «по-русски назвать — Петроград» и объединить город с областью.

По его словам, объединение регионов напрямую связано со строительством дорог.

«Как строить дорогу, если у нас через 100 километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет? И сами бюджеты (средства на строительство дорог) надо вывести, сделать внебюджетными», — сказал лидер ЛДПР.



Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу модернизации дорожного движения призвал разобраться с освещенностью дорог.

