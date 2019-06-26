Госдума приняла закон, позволяющий регионам устанавливать размер дохода предпринимателей

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий региональным властям устанавливать размер потенциально возможного дохода ИП. Это право касается предпринимателей в сфере отдельных услуг.

Авторы законопроекта убеждены, что документ улучшит налоговый климат для бизнеса. Закон вступит в силу спустя месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.

Документ направлен на совершенствование правового регулирования в сфере уплаты налогов предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения (ПСН), передает ТАСС. Налоговым кодексом РФ установлены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых индивидуальными предпринимателями применяется ПСН, в частности, установлен вид предпринимательской деятельности «прочие услуги производственного характера», который содержит более 20 подвидов.

Закон позволит регионам устанавливать виды предпринимательской деятельности, объединяющие несколько видов экономической деятельности. Следовательно, в отношении этого вида предпринимательской деятельности станет возможным установить один размер потенциального годового дохода, предполагаемого к получению индивидуальным предпринимателем, говорится в пояснительной записке.