Арбитраж Татарстана признал банкротом генподрядчика ЖК «Победа»

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «ЖИК Строй», входящее в группу ЖИК Эмиля Хуснутдинова. Конкурсное производство в компании назначено до 21 октября.

Из резолютивной части определения суда следует, что «ЖИК Строй» признан банкротом из-за долга в 550,9 тысячи рублей перед ООО «КГ «Верум».

Судебное заседание по результатам процедуры конкурсного производства назначено на 16 октября, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.

Напомним, что ООО «ЖИК Строй» указано застройщиком ЖК «Острова» в Авиастроительном районе Казани. Вместе с тем компания была генподрядчиком строительства ЖК «Победа» вместе с ООО «ЖИК Строй».

Ранее «Реальное время» писало, что «Барс Инвест Груп» Эмиля Хуснутдинова начала строительство апартаментов недалеко от Казанского Кремля. Объем инвестиций в проект девелопер оценивает в 300 млн рублей.