«Магнит» сократил чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза по итогам I квартала

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» в январе-марте 2019 года показал чистую прибыль по МСФО в размере 3,54 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2018-го показатель упал в 2,1 раза.

При этом выручка в январе — марте увеличилась на 10,1% и достигла 318,984 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA по МСФО на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,143 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1,1 процентного пункта, до 6%.

Продажи сопоставимых магазинов «Магнита» (like-for-like, LfL) в I квартале 2019 года увеличились на 0,6%. При этом средний чек вырос на 4,2%, покупательский трафик сократился на 3,5%. По словам гендиректора «Магнита» Ольги Наумовой, результаты первого квартала соответствуют планам компании, согласно которым существенные позитивные изменения ожидаются во втором полугодии 2019 года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль X5 Retail по МСФО в первом квартале упала на 30%.

