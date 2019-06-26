БСК поручится за ТД «Башхим» перед налоговой на сумму до 1 млрд рублей
Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) одобрил сделку с Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму до 1 млрд рублей. Предметом сделки является договор поручительства за ООО «ТД «Башкирская химия».
БСК обязуется выплатить излишек, который «Башхим» получил в качестве возмещения по налогу на добавленную стоимость, следует из сообщения, опубликованного на сервере раскрытия корпоративной информации.
«По исполнении поручителем взятых на себя обязательств в соответствии с настоящим договором к нему переходит право требовать от налогоплательщика уплаченных им сумм, а также процентов по этим суммам и возмещения убытков, понесенных в связи с исполнением обязанности налогоплательщика», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что БСК выступила поручителем «Башхима» по кредиту на 4,8 млрд рублей.
Напомним, что Торговый дом «Башхим» является полномочным представителем АО «Башкирская содовая компания».ПромышленностьБизнес Башкортостан
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