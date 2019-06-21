БСК заключила договор поручительства по кредиту ТД «Башхим» на 4,8 млрд рублей

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) заключила договор поручительства с ПАО «Сбербанк» по кредиту ООО Торговый дом «Башкирская химия» («дочка БСК) на сумму свыше 4,7 млрд рублей.

Договор поручительства заключен до 28 апреля 2027 года. Размер сделки с учетом максимальной процентной ставки составит 4,78 млрд рублей, что составляет 95,57% от балансовой стоимости активов ТД «Башхим», говорится в сообщении БСК на сайте раскрытия корпоративной информации.



Ранее БСК стала поручителем по кредиту другой своей «дочки» — «Березниковского содового завода» на 1,5 млрд рублей.