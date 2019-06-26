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По проекту генплана Казани проведут дополнительные общественные обсуждения

07:47, 26.06.2019
По проекту генплана Казани проведут дополнительные общественные обсуждения
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Проект генплана Казани получил отказ в согласовании сразу от нескольких федеральных министерств и ведомств.

При этом замечания от них не потребуют значительных усилий для устранения, заявил первый заместитель директора по производственным вопросам Института Генплана Москвы (разработчик проекта генплана Казани) Олег Григорьев. В то же время он добавил, что за замечаниями от горожан последует дополнительное общественное обсуждение генплана.

— В связи с ними [претензиями жителей] действительно кое-что меняется. В администрации города было принято решение провести дополнительные публичные обсуждения материалов, которые будут в ближайшее время проведены, — ответил Григорьев.

Подробнее — в материале «Реального времени».

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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