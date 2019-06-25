Самолет «Аэрофлота» вылетел из Екатеринбурга в Москву с задержкой из-за повреждения колеса

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Екатеринбурга в Москву с полуторачасовой задержкой из-за повреждения шасси. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Повреждение колеса было обнаружено при осмотре воздушного судна. После этого была проверена взлетно-посадочная полоса. Однако спецслужбы не выявили посторонних предметов или иных факторов, которые могли привести к повреждению. В результате поврежденное колесо заменили и самолет начали готовить к вылету, передает ТАСС.



Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь в Москву в 21:00 мск, однако он смог покинуть аэропорт только в 22:26 по московскому времени.

Напомним, что 20 июня самолет, вылетевший в четверг из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками.

