Вылетевший из Симферополя самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с закрылками

Самолет, вылетевший в четверг из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Как сообщил представитель аэропорта, воздушное судно благополучно приземлилось.

«По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков», — сказал он, добавив, что сейчас пассажиры находятся в аэропорту. Решается вопрос с отправкой в Симферополь другого самолета, передает ТАСС.



Вчера в Башкирии вынужденно сел самолет с двумя французскими пилотами, летевшими из Казани в Екатеринбург, через который пролегала часть маршрута авиагонок Aero France. Экипаж в результате экстренной посадки не пострадал.

